محافظ الجيزة يعتمد ترقية 1561 موظفا بالديوان العام والأحياء والمراكز

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى، حيث تضمنت الحركة ترقية 1561 موظفا اعتبارا من أول شهر يوليو 2022 من الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2022 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفىي بعد الترقية.

اعتماد حركة ترقيات العاملين بالمحافظة

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن اعتماد حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى يأتي ذلك في إطار الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2022، بشأن القواعد التنفيذية لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 155 لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المستويات الوظيفية التي تضمنت حركة الترقيات

وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية، حيث تضمنت الحركة ترقية المجموعات النوعية الآتية: 9 موظفين على الدرجة الهندسية، و14 موظفا في الفنون والعلوم والأمن والحاسب الآلي، و17 موظف زراعة، و43 موظفا في القانون، و72 موظفا في الاقتصاد، و200 موظف تنمية إدارية، و437 موظفا مكتبيا، و530 موظفا فنيا، و104 موظفين حرفيين، و135 موظف خدمات معاونة، على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل

وأكد اللواء أحمد راشد حرص المحافطة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له، مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة والتفاني في العمل.