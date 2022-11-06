محافظ الجيزة يناقش مع وفد «التنسيقية» المشروعات المنفذة ضمن الحوار الوطني

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفد تنسيقية شباب الأحزاب على هامش فعاليات الحوار الوطني، ضمن سلسلة نقاشات وحوارات وطنية تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظات الجمهورية؛ لعقد حوار وطني شامل مع مختلف أطياف المجتمع؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ورحب محافظ الجيزة، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيدًا بالدور المميز والرائد لأعضاء التنسيقية؛ كونهم نماذج مشرفة وأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة وطنية؛ لتجعل الشباب مشاركًا في صنع القرار وصوته مسموعًا، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الدفع بالشباب والمرأة وتدريبهم لتوليهم المناصب القيادية.

الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن الاجتماع ناقش آليات الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي لإعداد حوار مجتمعي بمشاركة كافة أطياف المجتمع؛ للتواصل مع مختلف الفئات والاستماع لمشاكلهم ورؤيتهم للحلول وإعداد توصيات بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة الملفات والقضايا الهامة، في إطار رؤية مصر2030 والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

42 قرية بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة اقتحمت الملفات الشائكة لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، موضحًا أنه جاري تطوير 24 منطقة غير مخططة بتكلفة 500 مليون جنيه، وإنشاء 11 سوق حضارية، إلى جانب أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها 42 قرية بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي قطاع البنية التحتية أوضح محافظ الجيزة أنه تم التغلب على مشكلة نقص مياه الشرب، والتي بلغ العجز بها مليون م3، وجرى تنفيذ مشروعات وفرت 800 ألف م3، بالإضافة إلى إنشاء 44 مدرسة جديدة بالأحياء التي تعاني من وجود كثافات طلابية بالفصول، وذلك بعد تخصيص الدولة 40 فدانًا لصالح الأبنية التعليمية.

الطرق والكباري وساحات الانتظار

وأكد «راشد» أن المحافظة شهدت تطوير وإنشاء العديد من المحاور، ومنها تطوير شارع الملك فيصل وتوسعة وتطوير محور أنور السادات، والمحاور الجاري إنشاءها، وتطوير 14 موقف سرفيس وإنشاء العديد من المواقف الجديدة، إلي جانب مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطارات الكهربائية والـ BRT.

واستعرض محافظ الجيزة منظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات والتعاون مع المجتمع المدني؛ لتعظيم العمل بمنظومة الجمع السكني، وتطرق لمنظومة التكافل الاجتماعي والتي استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين مواطن بالمحافظة، إلى جانب جهود الدولة لضبط الأسواق، مطالبًا المواطنين والتجار ورجال الأعمال بضرورة المساهمة مع الدولة، قائلًا: «الأمم لا تبنى فقط بالقيادات وإنما بتعاون وتضافر جهود المواطنين وكافة طوائف المجتمع أيضًا».

وناقش الحضور ملفات التصالح على مخالفات البناء وقانون المحليات، وتوفير السلع التموينية ومنع الاحتكار والباعة الجائلين وخطط تحسين معيشة المواطنين، وأكد الوفد على عزمهم نقل كافة الآراء والتطلعات والمتطلبات، وعرضها على لجان الحوار الوطني لبحثها، مشيدًا بمجهودات المحافظ وتبنيه رؤى وأفكار بناءة، والعمل على إحداث نهضة بالبنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية الهامة، التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.