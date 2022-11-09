سقوط أمطار على عدة مراكز في البحيرة وانخفاض درجات الحرارة.. «صور»

شهدت محافظة البحيرة قبل قليل سقوط أمطار متوسطة على عدة مراكز لاسيما الساحلية" ادكو، رشيد، المحمودية"، كما شهدت مدينة دمنهور أيضاً سقوط أمطار خفيفة، مع نشاط لحركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم في البحيرة، معتدل الحرارة نهاراً، لطيف إلى مائل للبرودة ليلاً، على كافة الأنحاء.

توقعات حول حالة الطقس اليوم في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم، غائم جزئياً، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، في شواطئ مدينة ادكو خفيفة إلى معتدلة، وإرتفاع الموج فيه ( 1 : 1.75 ) متر، على أن يكون إتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة اليوم

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 24 درجة مئوية وبلغت الصغري 18 درجة مئوية.

وشهدت البحيرة خلال الأيام الماضية استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء من خلال اتخاذ عدة إجراءات منها تطهير بالوعات الصرف الصحي، صيانة لأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية في الشوراع حماية لأرواح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنازل الآيلة للسقوط".