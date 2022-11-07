حالة الطقس في السويس اليوم الاثنين.. بارد ليلا والصغرى 16 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بحالة الطقس في مختلف محافظات الجمهورية، ومنها السويس، إذ جاءت توقعات الخبراء بأن المحافظة ستشهد انخفاضًا في درجة الحرارة خلال ساعات الليل.

وأشار بيان الهيئة، إلى أن قياسات طقس السويس اليوم الإثنين، تضمنت «نسبة الرطوبة: 53%، سرعة الرياح: 8 كم/ساعة، درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 16».

أمطار وغيوم متقطعة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه في السويس، يتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، غائم جزئيًا، ودرجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية أما الصغرى فهي 16 درجة.

حالة البحر الأحمر معتدلة والأمواج هادئة

ولفت خبراء الأرصاد، إلى أنه متوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين وربع، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

فيما رفعت محافظة السويس درجة الاستعداد إلى القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية، وشدد المحافظ اللواء عبد المجيد صقر على جهازية مختلف الجهات للتدخل فى حالة حدوث أي طارئ.