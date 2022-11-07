حالة الطقس اليوم في صعيد مصر.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين في محافظات صعيد مصر، حيث يكون الطقس مائل للحرارة في فترة النهار بمنطقة شمال الصعيد، ترتفع نسبيا بجنوب الصعيد، وتنخفض ليلا ما بين مائل للبرودة على كافة أنحاء محافظات شمال الصعيد، وسط توقعات بنشاط للرياح، وانخفاض فرص سقوط أمطار.

درجات الحرارة بمحافظات صعيد مصر

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة بمحافظات شمال الصعيد 28 درجة للعظمى خلال فترات النهار، و14 للصغرى خلال ساعات الليل المتأخرة، و29 درجة للعظمى بمحافظات جنوب الصعيد، تنخفض ليل لتصل إلى 17 درجة للصغرى في فترات الليل.

نشاط للرياح على مناطق متفرقة من شمال الصعيد

وتوقع خبراء الأرصاد وجود نشاط للرياح على عدد من محافظات شمال الصعيد اليوم، كذلك انخفاض نسبة تساقط الأمطار أو انعدامها، في ظل طقس مشمس على كافة المحافظات من بني سويف شمال وحتى أسوان جنوبا.

استعدادات محافظات الصعيد للتعامل مع الأمطار

ورفعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات صعيد مصر، درجة الاستعداد ضمن إجراءات التعامل مع موسم تساقط الأمطار في فصل الشتاء، والتي تضمنت التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، كذلك جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات للمياه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظات والوحدات المحلية والمديريات، وذلك للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوطها.