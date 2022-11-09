حالة الطقس اليوم على صعيد مصر.. مشمس نهارا مائل للبرودة ليلا

يشهد طقس اليوم في محافظات الصعيد، انخفاضا في درجات الحرارة الصغرى، بينما يسود طقس معتدل الحرارة نهارا مع شمس ساطعة طوال اليوم، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن درجات الحرارة العظمى بشمال الصعيد تسجل 26 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل 14 درجة، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى بجنوب الصعيد 28 درجة مئوية بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية.

وتشهد محافظة بين سويف، اليوم طقسًا معتدل البرودة ليلا ومائل للحرارة نهارا، وتسجل درجة الحراة 26 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى.

تماثل طقس اليوم بالمنيا والفيوم

ويتشابه طقس اليوم بمحافظتي الفيوم والمنيا في درجات الحرارة التي تسجل نحو 26 درجة مئوية للعظمى و16 درجة مئوية للصغرى.

طقس اليوم بأسيوط.. مائل للحرارة نهارا

طقس اليوم بمحافظة أسيوط مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، 26 درجة لدرجة الحرارة العظمى و13 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

طقس سوهاج اليوم مائل للبرودة ليلا وللحرارة نهارا

بينما طقس اليوم بمحافظة سوهاج مشمس نهارا ومائل للبرودة ليلا وتسجل درجة الحرارة العظمى بسوهاج 26 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة بقنا اليوم

وتسجل محافظة قنا 27 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و14 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى ليسود طقس اليوم مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا بقنا.

طقس اليوم بالأقصر

وبمحافظة الأقصر، تسجل درجة الحرارة العظمى 28 بينما الصغرى 16 درجة مئوية في طقس معتدل الحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا.

طقس اليوم بأسوان الأعلى حرارة نهارا وليلا

وتحتل محافظة اسوان اعلى درجات حرارة بطقس اليوم بين محافظات الصعيد بـ28 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى بينما الصغرى تصل إلى 17 درجة مئوية.

طقس الوادى الجديد

وبمحافظة الوادى الجديد تسجل حالة الطقس اليوم 27 درجة للعظمى و10 للصغرى في أقل درجات حرارة صغرى بصعيد مصر في طقس بارد اليوم ليلا.

طقس البحر الأحمر

وبمحافظة البحر الاحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا ب27 درجة مئوية ومائل للبرودة ليلا ب18 درجة مئوية.