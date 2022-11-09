محافظ أسيوط يناقش مشروعات المرحلة الثانية ضمن «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، علي عبدالرحمن الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وذلك بعد تسلمه مهام عمله الجديد بالمحافظة مقدمًا له التهنئة وطالبه ببذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتحقيق معدلات إنجاز أكبر في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى المرحلة الأولى المستهدفة، والتي تجاوزت 149 قرية.

وناقشا الاستعداد لمشروعات المرحلة الثانية بقرى مركزي أسيوط والقوصية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة؛ وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

مشروعات حياة كريمة

واستعرض محافظ أسيوط مع رئيس الشركة، أبرز مشروعات مياه الشرب التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما استعرض الموقف التنفيذب لأبرز مشروعات محطات الصرف الصحي بالمراكز وضرورة استكمال توصيل المرافق للمشروعات التي تم نهوها بكافة القرى والمراكز.

الوقت الزمني للمشروعات

ووجه محافظ أسيوط بضرورة تسريع وتيرة العمل في تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالشركة والانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، موجهًا بضرورة متابعة كافة المشروعات ومراجعتها على أرض الواقع وحصر المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل.