وزيرة التعاون الدولي: إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الدولي قريبا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR الخاص بمصر، بالتعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، يأتي نتيجة شراكات وتعاون مثمر بين الجانبين على مدار الفترة الماضية، وفي ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة بين الجانبين المقرر إطلاقها قريبًا، لافتة إلى أنّ إطلاق التقرير خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، يؤكد حرص الدولة على المضي قدمًا في جهود التنمية الصديقة للبيئة وتعزيز العمل المناخي والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق تقرير المناخ والتنمية في مصر CCDR، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومختار ديوب، المدير التنفيذي مؤسسة التمويل الدولية، وأليكس فان تروتسنبرج، المدير التنفيذى للعمليات بالبنك الدولي، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وماري بونجستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بمجموعة البنك الدولي، وهيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.

خارطة طريق لدعم جهود المناخ والتنمية في مصر

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنّ مثل هذه التقارير تمثل خارطة طريق لدعم جهود المناخ والتنمية في مصر، كما تركز على أولويات الدولة المصرية في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ورؤية التنمية 2030، وتعمل على تشخيص التحديات التي قد تقف حائلًا أمام جهود التنمية والتحول الأخضر من أجل المضي قدمًا في التعامل معها وتذليلها، واستغلال الفرص المتاحة لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.

وأشارت المشاط، إلى أنّ التقرير يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن، إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

تقرير المناخ والتنمية

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنّ الحكومة حرصت على إطلاق تقرير المناخ والتنمية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، لتؤكد التزامها بالعمل المناخي والتنمية منخفضة الكربون للعالم بأسره، منوهة بأنّه في ذات الوقت يعد مؤتمر المناخ محفلًا لإبراز جهود مصر في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، وفي القلب من هذه الجهود إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي» الذي يعد منهجًا متكاملًا ومنصة وطنية لحشد التمويل المناخي.

ولفتت إلى أنّ الاستراتيجية القطرية المشتركة، إلى جانب تقرير المناخ والتنمية، يمثلان خارطة طريق للتعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة من أجل المضي قدمًا في جهود تعزيز التحول الأخضر وتنفيذ جهود المناخ والتنمية جنبًا إلى جنب.

وفي هذا السياق، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إنّ التقارير القطرية التي يصدرها البنك الدولي عن المناخ والتنمية إلى تحويل محور تركيز النقاش من الآثار البعيدة إلى توصيات فورية وقابلة للتنفيذ لصانعي القرارات اليوم، وتهدف التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى بناء الأساس لنموذج نمو منخفض الانبعاثات الكربونية في مصر، وزيادة القدرة التنافسية على الساحة العالمية، والحد من قابلية تأثر الناس والاقتصاد بمخاطر الصدمات المناخية.