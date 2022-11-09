محافظ سوهاج: إزالة 1964 حالة تعدٍ على النيل وأملاك الري منذ أكتوبر 2021

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 1964 حالة تعدٍ على النيل والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 204 آلاف و108 أمتار مربعة على مستوى المحافظة، منذ أكتوبر 2021 وحتى الآن، مشيرا إلى استمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات كافة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة.

التعامل الحاسم مع التعديات كافة

وأكد محافظ سوهاج إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري، وتنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم معها؛ للحفاظ على المقدرات المائية.

من جانبه، أوضح مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بسوهاج، أن تنفيذ حالات الإزالة جاء بمشاركة كل من «الإدارة العامة للري، والإدارة العامة للصرف، والإدارة العامة لحماية النيل، والوحدات المحلية، ومديرية الأمن»، لافتا إلى أنه جارٍ العمل على إزالة المخالفات المتبقية خلال الفترة المقبلة.