القاهرة تحتل الصدارة في إزالة التعديات على أملاك الدولة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة احتلت الصدارة بين محافظات الجمهورية في استرداد الأراضي أملاك الدولة، خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات، إذ نجحت الأجهزة التنفيذية بها في استرداد ما يقارب مليون و700 ألف م٢ من أراضي البناء.

وقال محافظ القاهرة، إن هذه الإزالات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون، والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضي أملاك الدولة ونهر النيل والأراضي الزراعية، ورصد كل أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في مهدها.

إزالة التعديات على الأراضي

وأوضح محافظ القاهرة، أنّ ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة؛ لترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز، واسترداد حق الشعب، والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة.

منع عودة التعديات

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة والأجهزة المعنية للتعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على الأراضي أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية الأخرى وإزالتها على الفور، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كل الأراضى التي تم استردادها، مؤكدًا أنه جارٍ تنفيذ باقي حالات الإزالة المستهدفة بالموجة 20 طبقًا للخطة الموضوعة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

وأشار المهندس صلاح مرزوق، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة في محافظة القاهرة، إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 تنفيذ 133 حالة إزالة خاصة بالمحافظة وجهاز حماية النيل، ووزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، وشركة الصرف الصحي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية والطرق والكباري.