محافظ الجيزة: إزالة التعديات بشوارع أوسيم تمهيدا لبدء أعمال الرصف والتطوير

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه شدد على المتابعة الدورية لجهود الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري؛ لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.

تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير بطريق طراد النيل

وشدد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، على ضرورة استكمال تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير بطريق طراد النيل القيراطيين في أوسيم، ورفع الأرصفة الجانبية وطبقة الطريق المتهالكة وكل التعديات والإشغالات على الطريق العام، وتذليل كل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير تمهيداً لبدء الرصف والتطوير للطريق بدايةً من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2500 متر تقريباً.

رصف طبقة الطريق وتركيب بلاط انترلوك وأرصفة للمشاة

وأضاف أن هناك تقدمًا في نسب تنفيذ أعمال إزالة التعديات والبروز بشارع محمد فؤاد أبو هميلة، ومتفرعاته بمركز ومدينة العياط، تمهيداً لأعمال التطوير التي تشمل رصف طبقه الطريق وتركيب بلاط انترلوك وأرصفة للمشاة وتحسين الحالة العامة للطريق ومتفرعاته، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.

وأوضح محافظ الجيزة أنه جاري تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك بمنطقة عزبة القصبجي بجنوب الجيزة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري لتحسين الحالة العامة للمنطقة.

ودعا اللواء أحمد راشد إلى متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.