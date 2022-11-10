حظك اليوم برج الحمل الخميس 10-11-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل من أشهر الأبراج التي يهتم المواطنون بمتابعة أسعارها، فهو أول الأبراج الاثني عشر ولديه شعبية عالية كما أنه برج ناري فهو عاشق من الطراز الأول وبداخله طاقات كامنة تجعله الأفضل بين الجميع وينجذب إليه الآخرون.

مواصفات برج الحمل

ويعتبر مولود برج الحمل من أصدق الشخصيات التي يمكن أن تقابلها في حياتك، فهو يكره النفاق والرياء ويحاول أن يقوم بتحليل كل الأمور من حوله لكي يحقق نجاح في حياته سواء كانت العملية أو العاطفية.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك، ويمكن أن تطالب بحقوقك ولكن بشكل سليم وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف ويمكن أن تتخذ قرارات مناسبة تجعلك الأفضل في حياتك العاطفية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.