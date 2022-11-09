حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك أصحاب برج الدلو القدرة على التفكير التجاري، ويساعدهم على التحدث والتحاور مع الآخرين، فهو يفضل العمل الحر فهو يرفض أن يتعامل مع رئيس أو أن يتحكم فيه أي شخص آخر، كما انه مرن في المعاملات العملية مما يجعلهم قادرين على التعامل مع كافة شخصيات المختلفة.

وتعرض «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج الدلو من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، القمر في مربع برجك وقد تشتد حساسيتك.. حاول اليوم أن تأخذ الأمور ببساطة، واهتم بترتيب أولوياتك تفاديا للتشوش.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، اليوم يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في علاقتك بمن تحب.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.