حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 9-11-2022 عاطفيا ومهنيا

الانتماء للعائلة من أبرز صفات مولود برج الجدي، الذي يبحث دائمًا عن الاستقرار فهو يدلل شريك حياته خاصة إذا كان قادرًا على استيعاب طباعة، فهو يهتم بعمله لفترات طويلة، كما أنّه متردد لا يستطيع اتخاذ قرار بشكل سريع بل يحتاج إلى وقت للتفكير.

ويقدم موقع جريدة «الوطن» للمهتمين بحركة الكواكب والنجوم حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج الجدي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، الوضع الفلكي يمنحك طاقة بدنية تساعدك على إنجاز ما عليك من واجبات واليوم مناسب للاستمتاع بحياتك العائلية.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، القمر في منزل الحب يعدك بأن تعيش الحياة كما تتمنى، وتنعم بالسعادة مع من تحب.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي: الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.