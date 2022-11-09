حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 9-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت من الشخصيات المبدعة القادرة على إخراج حلول خارج الصندوق، كما أنه يمتلك عاطفة جياشة تجعله يتأثر بشدة من الآخرين، كما أنه معروف بالتسامح خاصة مع من يخطئون في حقه، فهو صديق رائع يرفع من معنويات المقربين منه.

وتعرض «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج الحوت من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العلمي والمهني، القمر بمنزل العلاقات يجعلك تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك وتتمتع بحضور أخاذ.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، تستطيع اليوم أن توطد الروابط الأسرية والعاطفية إذا كنت تحكم بعدل على الأمور وإذا أصريت على نصرة الحق.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.