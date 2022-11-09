الخارجية الأمريكية: مصر حققت إنجازات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ساميوميل ويبيرج، إن هناك أولويات أمريكية في مؤتمر المناخ المنعقد في مصر، منها تطبيق وتنفيذ الالتزامات وتمويل مشاريع التكيف التي يجب أن تُنفذ في جميع دول العالم، وخفض الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية قبل عام 2030.

وأضاف ويبيرج في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا «أمامنا تحديات مهمة جداً ومشتركة، لأن التلوث لا يعرف الحدود السياسية والجغرافية، ولكنه يتعلق بالإنسان، بما فى ذلك جميع الجنسيات، ولا فرق بين مصري وأمريكي، ويجب أن يكون هناك تنسيقا بين جميع الدول».

مصر والسعودية والإمارات حققت إنجازات في مجال الطاقة الشمسية والرياح

وتابع: «هناك العديد من الإنجازات ومشاريع الطاقة البديلة، ليس فقط في الدول الغربية، بل إن مصر والسعودية والإمارات حققت جميعها إنجازات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».

استفادة العالم من التجربة المصرية

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ساميوميل ويبيرج، وجّه الشكر إلى مصر على استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، مشيراً إلى أن هناك دروساً مصرية يمكن أن يستفيد منها العالم، تمثلت فى الاستثمارات الضخمة التى ضختها فى مشروعات الطاقات الجديدة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن الضرورى للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى أن تدرس مثل هذه التجارب الناجحة.