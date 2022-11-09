أستاذ مناخ: المشروعات خضراء والأمان من أسباب اختيار مصر لتنظيم COP27

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إنّ أهمية مؤتمر المناخ ترجع إلى عقده في توقيتٍ مهم جدًا، يعاني فيه العالم أجمع من تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أنّه على مدار أكثر من 3 أيام لا صوت يعلو فوق صوت مؤتمر المناخ في دورته الـ27، الذي تستضيفه مصر بالمدينة الخضراء شرم الشيخ.

وأضاف «قطب»، في حوار على فضائية «القناة الثانية المصرية»، أنّ تنظيم مؤتمر المناخ يكون من خلال معايير يتم بها اختيار الدولة المضيفة، منها وضع الدولة وقدرتها على استضافة هذه الأعداد الهائلة من كل أنحاء العالم، بما فيهم قادة ورؤساء ووفود رفيعة المستوى، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والشركات.

إقامة مصر للمشروعات الخضراء

وأوضح أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أنّ توجه مصر إلى الاقتصاد الأخضر وإقامة المشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات عزّز من موقفها لاستضافة COP27، وزاد من عملية إقناع المجتمع الدولي، مشيدًا بالتجهيزات التي قامت بها الدولة المصرية، بأن تضم مدينة مصرية 40 ألف وافدٍ، إضافة إلى قدرتها العالية على التأمين وتوفير الأمن والأمان، وتوفير شبكة من النقل الداخلي الصديق للبيئة؛ لتسهيل حركة الوفود من وإلى المؤتمر، لافتًا إلى أن مصر حصلت على موافقة بالإجماع بعد عرضها تنظيم مؤتمر المناخ خلال فعاليات COP27.