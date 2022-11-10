حظك اليوم برج السرطان الخميس 10-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان يتسم بالهدوء والخجل أغلب الوقت وقد يصل الأمر لرغبته أن يكون انطوائي كما أنه طيب القلب ويحب مساعدة الغير طول الوقت فهو لديه عاطفة قوية تجعله يحب الجميع ويساعد الغير دون أن ينتظر مقابل.

مواصفات برج السرطان

ويتسم مولود برج السرطان بالوفاء والإخلاص لأصدقائه فهو يكره الخيانة، كما أنه كتوم لدرجة كبيرة ولا يفصح عن أسراره إلا للقليل ولكن من أبرز عيوبه عدم قدرته على الغضب في أوقات معينة، كما أنه مزاجي بدرجة كبيرة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم لمواليد برج السرطان كما يلي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، لذا عليك أن تدرس خططك جيدا حتى تشعر بالسعادة وتصل لما تريد في حياتك المهنية، فالقرارات المتوهرة قد تتسبب في مشكلات، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة وينفعك ذلك لمراجعة نفسك، عليك فقط أن تمتنع عن الحديث عن أمورك الشخصية مع الغير وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.