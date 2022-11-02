«الأسقفية» تختتم مبادرتها بالقاهرة لتوعية الشباب والأطفال بالتغيرات المناخية

اختتمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر فعاليات مبادرة «معاً من أجل مصر الخضراء»، بزيارة دار فاطمة الزهراء بمنطقة الوراق بمحافظة القاهرة لتوعية الشباب والأطفال بالتغيرات المناخية ومخاطرها من خلال الأنشطة والورش العملية بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

توعية الأطفال بأهمية الزراعة

من جانبه أكد رامز بخيت، منسق المبادرة إن اليوم الختامي يتضمن تعليم وتوعية الأطفال أهمية الزراعة وكيفية زراعة الأسطح والاهتمام بها لتنقية البيئة المحيطة بهم.

وأضاف «بخيت»: أهدت المبادرة الدار مجموعة من أشجار الفواكه والخضروات لزراعتها بسطح الدار بيد الأطفال مع إعطائهم الإرشادات الخاصة للعناية بهذه الأشجار.

رئيس الأسقفية: الكنيسة تدرك دورها في المجتمع

كان دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أكد من قبل إن الكنيسة تدرك جيدًا دورها كمؤسسة دينية تعمل في خدمة المجتمع ومن ثم تطلق تلك المبادرات بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم على أن تستمر المبادرات البيئية بالتزامن مع تحضيرات الدولة لمؤتمر قمة المناخ الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ بعد أيام.