مشاركة رئيس الأسقفية ووفد الاتحاد الأنجليكاني العالمي في قمة المناخ

وصل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، مدينة شرم الشيخ، صباح اليوم، بصحبة وفد من الاتحاد الأنجليكاني العالمي للمشاركة في فعاليات قمة المناخ cop27.

رئيس الأساقفة: الأسقفية تفتخر باستضافة مصر لمؤتمر المناخ

وقال رئيس الأساقفة، في بيان، إن إقليم الإسكندرية والكنيسة الأسقفية ومقره مصر، يفخر باستضافة البلاد لهذا الحدث الاستثنائي، مؤكدًا إيمان الكنيسة الأنجيلكانية الكامل بدورها في المجتمعين المحلي والعالمي، إذ تحرص على المشاركة في هذه القمة إيمانًا بدور المؤسسات الدينية في صنع الفرق للشعوب.

مبادرة «معًا من أجل مصرنا الخضراء»

وأضاف رئيس الأساقفة أن الوفد يشارك في لقاء للحوار الديني بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، بالإضافة إلى عدة فعاليات لافتًا إلى مبادرة «معًا من أجل مصرنا الخضراء» التي أطلقتها الكنيسة الأسقفية بمصر، لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المناخ والاستدامة البيئية.

ويضم الوفد كلا من رئيس الأساقفة خوليو موراي مطران بنما ورئيس أساقفة أمريكا الوسطى ومسؤول قضايا المناخ بالاتحاد الأنجليكاني، وأمل سارة من كنيسة باكستان، والدكتورة روز إلو مسؤولة قضايا المناخ بكنيسة أستراليا، وجويل كيلينج المنسق الإقليمي للاتحاد الأنجليكاني بالشرق الأوسط.