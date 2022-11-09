الصور الأولى لضحية عقار الدخيلة في الإسكندرية.. «رفض مغادرة المنزل»

توفي الشاب محمد فايز، 29 سنة، أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار، الذي وقع ليلة أمس، حيث جرى نقله إلى مشرحة كوم الدكة بعد نجاح الحماية المدنية في استخراج جثمانه من تحت الأنقاض.

وكشف شهود عيان تفاصيل الواقعة، لـ«الوطن» أن محمد فايز، رفض مغادرة عقار الدخيلة قبل انهياره رفقة باقي السكان الذين نجحوا في الخروج من العقار قبل نصف ساعة من انهياره، حيث لم يبق أحد بداخله سواه.

حزن شقيقته أثناء خروج الجثمان

وانتابت أسرة الشاب مشاعر الحزن أثناء انتظارهم خروج هذا الشاب من تحت الأنقاض إذ كان الدعاء له أن يخرج على قيد الحياة إلا أنه خرج جثة هامدة، فانتاب العويل شقيقته التي كانت متواجدة حينها.

تفاصيل انهيار عقار الدخيلة في الإسكندرية

بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق غربي الإسكندرية.

انتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف، إلى موقع الحادث وجرى التعامل السريع، وتمكنت الأجهزة الأمنية من استخراج الجثمان من تحت الأنقاض فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

تحطم 3 سيارات

أظهرت الأجهزة الأمنية، أن العقار مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان وتبين خروج جميع السكان بإستثناء شخص رفض مغادرة المنزل، فيما تسبب الحادث فى تحطم 3 سيارات تصادف وجودها أسفل عقار الدخيلة المنهار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

قرارات عاجلة لمباشرة التحقيقات في انهيار عقار الدخيلة

في ذات السياق، أصدرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، 5 قرارات عاجلة لمباشرة التحقيقات في انهيار عقار الدخيلة، وتمثلت أولى قرارات النيابة في تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع انهيار العقار القديم الكائن بدائرة قسم الشرطة والمكون من 3 طوابق.

كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، والتصريح بدفن جثة المتوفي بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.