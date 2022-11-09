إصابة 7 أطفال في انقلاب أتوبيس رحلات بالفيوم: «كانوا رايحين وادي الريان»

أصيب 7 أطفال في حادث انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق السياحي بمدخل وادي الريان بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي.

انقلاب أتوبيس وإصابة 7 أطفال

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس سياحي كبير، بالطريق السياحي بمدخل وادي الريان، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث.

وتبين إصابة 6 أطفال بجروح بسيطة، وإصابة طفل بكسر في الساق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.