القبض على سائق طعن اثنين من جيرانه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه بالضرب على شخصين مستخدما سلاحا أبيضا.

وتبلّغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله شخصين مصابين بجروح متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المصابين وسائق مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بالرأس بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة اعتدى على إثرها الأخير على المجني عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته محدثا ما بهما من إصابات، ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.