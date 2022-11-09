«سي إن إن»: الجمهوريون يحصدون الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي بـ198 مقعدا

حسم الحزب الجمهوري المنافسة في انتخابات مجلس النواب الأمريكي، بالحصول على 198 مقعدا، وفق النتائج الأولية لأعمال فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقابل 178 مقعدا للحزب الديمقراطي، وفق تقرير لشبكة «سي إن إن» الإخبارية.

ويتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على كل مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 435 مقعدا، وعلى 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ.

ويحتاج الجمهوريون للحصول على 218 مقعدا من أصل 435 مقعدا للسيطرة على مجلس النواب الأمريكي، فيما تساوى الجانبان في مقاعد «الشيوخ»، بحصول كل طرف على 48 مقعدا حتى الآن، ويستلزم الفوز بأغلبية الشيوخ الحصول على 51 مقعدا.