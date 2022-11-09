عاجل.. إصابة 5 أشخاص في حادث على الطريق الزراعي الغربي بسوهاج

إصطدمت سيارة ميكروباص "بكومة من التراب " وذلك بمركز طما بمحافظة سوهاج ،و أصيب 5 أشخاص من مستقلى السيارة بينهم السائق حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ، إخطارا من اللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائى بسوهاج بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعى الغربي بدائرة مركز شرطة طما .

الإنتقال لموقع الحادث

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائى و3 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين وبالانتقال تبين إنقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق ، نتيجة إصطدامها بكومة تراب ونتج عن الحادث إصابة 5 من الأشخاص .

حصر المصابين

وهم قائد السيارة "مؤمن. س" 25 عامًا سائق مصابا بجروح وكدمات و"سامية. م" 30 عامًا ربة منزل بجرح أعلى الحاجب الأيمن،وذلك وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة و "محمد. ف" 28 عامًا عامل بجروح متفرقة بالجسد وكدمات و، "سهير. م" 48 عامًا ربة منزل بكسر بالساقين، وفقا للتقرير الطبي و"رئيسة. ع" 67 عامًا ربة منزل بكسر بالساقين والذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسد وفقا للتقرير الطبي للحادث .

تحرير محضر بالواقعة

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ورفع اثار الحادث واعادة تسيير الطريق .