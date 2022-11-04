وزراء خارجية مجموعة السبع يتفقون على مساعدة أوكرانيا والدفاع عنها

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية لـ«رويترز»، إن وزراء خارجية مجموعة السبع اتفقوا على الحاجة إلى آلية تنسيق لمساعدة أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه واستعادتها والدفاع عنها.

وقال المسؤول للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته: «هذا شيء سيكون محور تركيز هذه المجموعة في الأيام والأسابيع المقبلة».

بوريل: نريد تقليل اعتمادنا على الغير

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن العلاقات بين أوروبا والصين وروسيا اليوم، في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في ألمانيا، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية: «من الواضح أن الصين أصبحت أكثر شدة، وأكثر بكثير على مسار الاعتماد على الذات».

وأضاف: «نريد تقليل اعتمادنا على الغير، ونريد معالجة نقاط الضعف لدينا، وتعزيز قدرتنا على الصمود، لكن في الوقت الحالي، تتمتع العديد من الدول الأعضاء بعلاقة اقتصادية قوية مع الصين ولا أعتقد أنه يمكننا وضع الصين وروسيا على نفس المستوى».

انتقادات لرحلة المستشار الألماني إلي الصين

وذكرت وكالة رويترز أن رحلة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الصين واجهت انتقادات في بعض الأوساط حيث إنها تشكل مخاطرة وتبدو كما لو أنها ختم موافقة للزعيم الصيني شي جين بينج وإشارة إلى أن ألمانيا ستستمر في إعطاء الأولوية لعلاقاتها الاقتصادية مع بكين على الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية الأوسع.

ولم تتخذ الصين منذ بداية العملية العسكرية الروسية موقفا معاديا لموسكو، ولطالما دعت إلى الحوار لحل الأزمة والتعاطي مع متطلبات روسيا للحفاظ على أمنها.