عاجل.. إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك في البحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب توك توك بقرية الصفاصيف التابعة بمركز دمنهور، ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث انقلاب توك توك بقرية الصفاصيف مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية.

تحديد أسماء المصابين

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من " هاني.ا.ع"، 18 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،" صباح.ف.ا"، 23 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليمنى، " فريال.ف.ا"، 35 سنة، مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجميعهم مقيمي قرية الصفاصيف بمركز دمنهور وجري نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.