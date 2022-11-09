يوسف الحسيني: علاء عبدالفتاح حرض على حرق أقسام الشرطة

استعرض الإعلامي يوسف الحسيني، التغريدات المحرضة على الدولة المصرية، التي كتبها علاء عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى.

وأكد علاء عبدالفتاح خلال إحدى هذه التغريدات أنه لن يلتزم بأي قانون تظاهر، وعلق يوسف الحسيني، قائلا: "يعني هي المشكلة إن قانون التظاهر عاجب ولا مش عاجب؟! عند علاء مش مهم، اعمل القانون وأنا مش هلتزم".

وأضاف الإعلامي: "هل يعاقب علاء عبدالفتاح على هذه التغريدة؟! دعنا نستعرض تغريدة أخرى يحرض فيها علاء عبدالفتاح على حرق الأقسام، هذه هي لغة علاء، هيا نحرق الأقسام، أي محامي لو سألناه عما كتب سيقول إنه شكل من أشكال التحريض على حرق أقسام البوليس".

وتابع يوسف الحسيني: "حرق الأقسام عند علاء عبدالفتاح أسلوب تأديبي سلمي، هذه سلميته، تجاوز حرية الرأي والتعبير، لكنها تخطاها إلى التحريض على حرق منشآت لمؤسسات الدولة".

واستعرض الإعلامي تغريدة أخرى لعلاء عبدالفتاح، يعرب فيها عن تمنيه بتكوين تنظيم مسلح يهاجم ضباط الشرطة: "الجلالة خدت علاء فتساءل متعجبا ومحرضا ومشجعا على ممارسة العنف عبر تنظيم مسلح يغتال ضباط الداخلية بشكل عشوائي، وبعد كل ذلك، يقولون إن علاء ناشط سياسي وحقوقي وأيقونة، وإن تهمته هي حرية الرأي والتعبير".