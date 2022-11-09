إصابة سائق وعامل في انقلاب سيارة على طريق أبو سمبل بأسوان

انقلبت سيارة ربع نقل بطريق بسمبل بمحافظة أسوان، بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، عقب انفجار أحد إطاراتها؛ ما أسفر عن الحادث إصابة شخصين من مستلقيها.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا من مرفق إسعاف محافظة أسوان بورود إشارة بوقوع حادث سير بطريق أبو سمبل ووجود مصابين، على الفور توجهت وحدة بحث جنائي وسيارتي إسعاف لنقل المصابين من موقع الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل على جانب الطريق، قيادة «إسلام وجيه محمد»، 30 عاما سائق، الذي أصيب باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وكذلك إصابة «محمد حسين عيسى» 30 عاما، عامل، بسحجات بالزراع الأيسر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، كان بجوار السائق.

نقل المصابين لمستشفى أبو سمبل الدولي

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي؛ لإسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.