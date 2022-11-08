تشييع جثمان رضيع لقي مصرعه في حادث تصادم بسوهاج

شيع مئات من مركز جرجا بمحافظة سوهاج وسط حزن وبكاء، جثمان طفل رضيع، ذي عام ونصف يقيم بالمركز صدمته سيارة ربع نقل، وهو يلهو أمام منزله بذات الناحية لتودي بحياته بالحال، عقب تصريح الجهات المختصة بدفنه وتسليم الجثمان لذويه من مشرحة مستشفى جرجا العام، بعد أن انتهت من الإجراءات القانونية اللازمة.

الإخطار الأمني وتفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوصول طفل رضيع يبلغ عاما ونصف لمستشفى جرجا العام يدعى «حسين ن ص م»، جثة هامدة، وبسؤال والده «ناصر ص م» سن 35 عاما، عامل، أقر بأن سيارة نقل قيادة المدعو «عادل ع ع م» سن 38 عاما، صدمت نجله أثناء اللعب أمام منزله.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائد السيارة عقب ضبطه اقر بالواقعة وأفاد بأن الطفل الرضيع قد ظهر فجأة أمامه فلم يستطع مفاداته، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.