السيطرة على حريق هائل داخل مصنع أكسجين غرب النوبارية.. والدفع بـ5 سيارات إسعاف

نجحت قوات الحماية المدنية قطاع غرب النوبارية، منذ قليل، في السيطرة على حريق اندلع بمصنع أكسجين خاص بالمنطقة الصناعية الثانية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد باندلاع حريق داخل مصنع أكسجين خاص بالمنطقة الصناعية الثانية.

الدفع بـ 5 سيارات إسعاف

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدينة لمكان الحريق، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ودفعت هيئة الإسعاف بـ 5 سيارات إسعافات بمحيط بمصنع الأكسجين لنقل المصابين.

إصابة شخص في حريق مصنع أكسجين بغرب النوبارية

وتمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على الحريق، حيث أسفر عن إصابة شخص وجرى نقله إلى مستشفى النوبارية لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.