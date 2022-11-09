الأفلام الجديدة في السينمات هذا الأسبوع.. حركة ودراما

تعرض السينمات المصرية أفلاما جديدة هذا الأسبوع، حيث تقدم دور العرض المصرية أفلام جديدة كل أربعاء، وفي هذا الأسبوع يُعرض فيلم الدراما والحركة Black Panther: Wakanda Forever.

وتقدم «الوطن» دليل الأفلام الجديدة في السينمات وأماكن عرضها لاختيار فيلمك المفضل وذلك على النحو التالي:

فيلم الحارة

تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة في شرق عمّان، حول شاب وحبيبته، لكن والدتها تقف عائقا أمام اكتمال قصتهما، ويقوم أحد الأشخاص بالتقاط مقطع لهما، ما يجعل الأم تلجأ للتعامل مع عصابة لتضع حد لما يحدث.

أبطال الفيلم منذر رياحنة، ميساء عبدالهادي، نادرة عمران، نادرة خالد، نديم ريماوي، عماد عزمي، محمد غسان، وفيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل الغندور.

الفيلم يُعرض في سينمات سيني كومفورت، سينما سي سينما أرابيلا، سينما بورتو كايرو، سينما فوكس مول مصر.

فيلم Black Panther: Wakanda Forever

تدور أحداث الفيلم حول مغامرات واكاندا، حيث تكافح راموندا من أجل الحفاظ على ما تبقى من شعبها ومملكتها خاصة بعد رحيل الملك تشالا، حيث تشهد واكاندا ميلاد بطل جديد لخلافة تشالا.

أبطال الفيلم وينستون دوك، داناي جوريرا، مارتن فريمان، تينوش هويرتا، آنجيلا باسيت، مايكلا كويل، والمخرج هو ريان كوجلير، وهو من تأليف جو روبرت كولي و ريان كوجلير.

أماكن عرض فيلم سينما جالكسي المنيل، سينما جلاكسي المعادي، سينما آيماكس بلازا، سينما بوينت 90، سينما صن سيتي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما أركان، سينما جلاكسى المعادي VIP، سينما الزمالك، سينما بندر المعادي، سينما مترو الإسكندرية، سينما سيني ماكس، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما مدينتي، سينما مترو القاهرة، سينما جراند نايل تاور، سينما سي سينما أمير، سينما سيتي ستارز، سينما الرحاب، سينما دي بوكس ستارز سينما، سينما داندي مول، سينما سان ستيفانو مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما بورتو كايرو، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس مول مصر.