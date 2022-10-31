انتعاشة فنية لـ تارا عماد بعد «سوتس بالعربي».. 3 أفلام ومسلسل

تعيش الفنانة تارا عماد، حالة من الانتعاش الفني، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في موسم رمضان الماضي 2022، بمسلسل «سوتس بالعربي»، إذ تفاعل الجمهور مع مشاهدها، خلال الـ30 حلقة التي تم عرضها.

فيلم «المطاريد»

وتنتظر تارا عماد عرض أكثر من فيلم خلال الفترة المقبلة، من ضمنها فيلم «المطاريد»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، يعود صلاح من أمريكا بعد وفاة والده لاستلم ميراثه، ويسعى لبيع الأملاك التي تتضمن نادي كرة قدم، فيمر بالعديد المواقف الغير متوقعة، ويشاركها في البطولة أحمد حاتم، ومحمد محمود.

فيلم «الجواهرجي»

كما انتهت تارا عماد من تصوير فيلم «الجواهرجي»، للفنان محمد هنيدي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

فيلم «أخي فوق الشجرة»

كما تشارك تارا عماد في فيلم «أخي فوق الشجرة»، بطولة رامز جلال، ونسرين طافش، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ودينا محسن ويزو، وتمّ إعلان عرضه الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، يحكي الفيلم قصة الشاب الإنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

مسلسل «تحقيق»

كما حققت تارا عماد نجاحًا من خلال مسلسل «تحقيق»، الذي عرض علي منصة «Watch it»، وشارك في بطولته أحمد مالك، وخالد أنور، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومي الغيطي، وزينب غريب، وطارق عبدالعزيز، وفاطمة ناصر، وحمدي هيكل، وأحمد كشك، وكمال أبو رية.