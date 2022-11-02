أفلام جديدة في السينمات 2022.. كوميديا ورومانسية وتشويق

تُعرض أفلام جديدة في السينمات 2022، بعضها يبدأ عرضه من اليوم الأربعاء، وتختلف ما بين الكوميدي والحركة والرومانسية، ومن بينها فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد ومي عمر.

وتقدم «الوطن» دليل الأفلام الجديدة في السينمات لاختيار فيلمك المفضل وذلك على النحو التالي:

One Piece Film: Red

تدور أحداث الفيلم حول أوتا التي تقرر أن تكشف عن نفسها أمام العالم أجمع في حفل موسيقي.

أبطال الفيلم مايومي تاناكا، شيويشي إيكيدا، كاوري نازوكا، كازويا ناكاي، أكمي أوكامورا، كابي ياماغوتشي، والمخرج جورو تانيجوتشي.

One Way

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول قصة المُجرم فريدي، الذي يحاول الهرب بحقيبته المحملة بالأموال والمخدرات، ويحاول النجاة بشتى الطرق.

أبطال الفيلم ماشين جن كيلي، ترافيس فيميل، كيفين بيكون، دريا دي ماتيو، لويس دا سيلفا جونيور، والمخرج أندرو بيرد.

تحت تهديد السلاح

وتدور أحداث فيلم تحت تهديد السلاح في إطار الأكشن والإثارة حول جريمة قتل حدثت بالفعل، عن رجل يبحث عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة غير متوقعة.

أبطال الفيلم حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، والمخرج محمد عبدالرحمن حماقي.

هاشتاج جوزني

وتدور أحداث الفيلم حول الدي چي الشهير فارس الذي يتعرض لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفًا من فقدها بسبب حيلة غريبة يتم تدبيرها له.

أبطال الفيلم أمير المصري، مايان السيد، ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، صابرين، بيومي فؤاد والمخرج عصام نصار.

Nocebo

وتدور أحداث الفيلم حول مصممة أزياء تعاني من مرض غامض يحير الأطباء، حتى تصل المساعدة من خلال امرأة فلبينية تستخدم العلاج الشعبي التقليدي.

أبطال الفيلم إيفا جرين، مارك سترونج، كاثي بيلتون، بيلي جادسدون، تشاي فوناسير، والمخرج لوركان فينيجان.