3 أفلام مهددة بالرفع من دور العرض.. إجمالي إيراداتها حوالي 8 آلاف جنيه

حققت 3 أفلام موجودة في دور العرض إيرادات متواضعة للغاية، لم تتجاوز الـ8 آلاف جنيه، ما يُعرضهم لرفعهم من السينمات خلال الأيام القليلة المُقبلة، لضعف إقبال الجمهور، وهي: «أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي، و«الهيبة» «حظك اليوم» لكريم قاسم.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن إجمالي إيرادات هذه الأفلام، في شباك التذاكر أمس الاثنين، موضحًا أنّ فيلم «أشباح أوروبا» حقق 2.4 ألف جنيه، أما «الهيبة» حقق 4 آلاف جنيه، فيما حقق «حظك اليوم» 1.4 ألف جنيه.

أبطال فيلم أشباح أوروبا

«أشباح أوروبا» من بطولة الفنانة هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وباسم سمرة وأروى جودة وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويجري عرضه حاليا بجميع دور العرض السينمائية في مصر.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم حظك اليوم

أما فيلم حظك اليوم يجمع بين عدد من الأبطال وهم كريم قاسم، وهدى المفتي، وطه دسوقي، ومروان يونس، ومحمد المولى، وفاتن واصل، والفيلم من تأليف أحمد البيلي وإخراج أسامة عرابي.

وتدور أحداث فيلم حظك اليوم حول «الإنفلونسر» ليلى التي تتعرّف على عُمر الصحفي، وفي يوم ما يشاهدان حادث اختطاف ما يؤدي لتورطهما في خطة لسرقة عقد أثري يتسبب في دخولهما في مشكلات عديدة غير متوقعة.