اليوم.. منذر رياحنة يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «الحارة» في مصر

يستعد الفنان منذر رياحنة مساء اليوم الثلاثاء، للاحتفال بالعرض الجماهيري الأول لفيلمه الجديد «الحارة»، في سينما الزمالك بمصر وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويعد هذا هو العرض الأول لفيلم «الحارة» بطولة منذر رياحنة في دور العرض السينمائية، بعد عرضه في عدد من المهرجانات الدولية ومنها على سبيل المثال مهرجان البحر الأحمر ومهرجان لندن السينمائي الدولي وعدد آخر من المهرجانات.

أحداث فيلم الحارة

وتدور أحداث فيلم منذر رياحنة في عمان حول شاب يقع في حب فتاة ويحاول عمل المستحيل من أجلها، ولكن تقف والدتها عائقا بينهم ولا تريد أن يكتمل هذا المشروع ومن هنا تنطلق الأحداث.

يذكر أن الفنان منذر رياحنة شارك مؤخرًا ضمن أحداث فيلم التاروت والذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم سمية الخشاب ورانيا يوسف وعبدالعزيز مخيون ومحمد عز، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج آبرام نشأت، كما يشارك أيضا في مسلسل أرواح خفية مع سمية الخشاب.