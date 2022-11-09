وفد سوداني يطلب الاستعانة بخبرات «أنت أقوى من المخدرات» لعلاج الإدمان

أعرب وفد سوداني، عن تطلعه للاستفادة من خبرات صندوق مكافحة الإدمان، لإعداد استراتيجية وطنية لخفض الطلب على المخدرات بالسودان، وإنشاء مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، على غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق، التي تقدّم خدمات علاجية بمعايير دولية، كما طالب الوفد بالاستعانة بخبرات الصندوق في تطوير الحملات الإعلامية، في ظل نجاح حملة «أنت أقوى من المخدرات» التي نفذها الصندوق على أكثر من مرحلة، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح، ونقل تجربة الخط الساخن للصندوق إلى السودان من خلال تنفيذ Call Center لاستقبال المكالمات من المرضى وذويهم، وتدريب الأخصائيين النفسيين، وتنفيذ دبلوم مواجهة تعاطي وإدمان المخدرات بالسودان على ضوء تجربة الصندوق بالتعاون مع جامعة القاهرة، وتطوير المناهج التعليمية السودانية من خلال وضع مكون توعوي يوضح مخاطر الإدمان والتعاطي.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد السوداني، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق في جهود مواجهة تعاطي وإدمان المخدرات، حيث استقبلهم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وضمّ الوفد الدكتورة بخيتة أمين، رئيس دائرة الإعلام باللجنة القومية لمكافحة المخدرات التابعة لرئاسة الجمهورية بالسودان، وعميد كلية الصحافة بجامعة السودان، ورباب حامد، مديرة دائرة المشروعات باللجنة القومية لمكافحة المخدرات التابعة لرئاسة الجمهورية بالسودان، والدكتورة زينب بشرى، صحفية وأستاذة جامعية.

توعية الشباب بخطورة المخدرات

وتأتي زيارة وفد السودان تأكيدا لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في التعامل مع قضية خفض الطلب على المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة البرامج الوقائية والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وسبق واستقبل الصندوق وفودا من دول عديدة للاستفادة من تجربته، باعتبارها من التجارب الرائدة في الوطن العربي، وآخرها زيارة وزير الصحة العراقي، ووفد من القيادة العامة لشرطة دبي.

دعم السودان الشقيق

وأكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم أوجه الدعم لدولة السودان الشقيقة، خاصة فيما يتعلق بقضية خفض الطلب على المخدرات وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

خدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان

واستعرض عثمان، آليات عمل الصندوق في تطوير السياسات والخطط الوطنية وكذلك البرامج الوقائية التي يتم تنفيذها لرفع الوعي بخطورة المواد المخدرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية وآليات تنفيذ الحملات الإعلامية ذات الصلة وأهم نتائجها، وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن 16023، وعددها 28 مركزا علاجيا وتأهيليا بـ17 محافظة منتشرة على مستوى الجمهورية، وحملات الكشف المبكر عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسائقي المدارس، والتي حققت نجاحا كبيرا وأدت إلى انخفاض نسبه التعاطي بين العاملين وسائقي الحافلات المدرسية.

تنفيذ دبلوم مواجهة تعاطي وإدمان المخدرات بدولة السودان

كما تفقد الوفد السوداني، رفقة الدكتور عمرو عثمان، الخط الساخن للصندوق، واطّلع على آليات العمل في استقبال مكالمات المرضى وذويهم للحصول على الخدمات العلاجية مجانا.