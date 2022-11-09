ارتفاع عدد مصابي حريق مصنع الأكسجين بغرب النوبارية إلى 3 أشخاص

ارتفع عدد مصابي حريق مصنع أكسجين غرب النوبارية إلى 3 أشخاص، أصيبوا بجروح متفاوتة وحالات اختناق وجرى نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية العام؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحريق في مصنع أكسجين

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق داخل مصنع أكسجين خاص بالمنطقة الصناعية الثانية بغرب النوبارية.

السيطرة على حريق بمصنع أكسجين بغرب النوبارية

وجرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف و3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق، وفصل المرافق عن مصنع الأكسجين وفرض كردون أمنى، ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحريق، وجار حصر الخسائر المادية.