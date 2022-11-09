إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم «بركة العروس» المشارك في مهرجان القاهرة

قبل عرضه العالمي الأول، جرى إطلاق الإعلان الرسمي للفيلم الروائي الطويل «بِركة العروس» للمخرج اللبناني باسم بريش، الذي ينافس في مسابقة «آفاق السينما العربية» ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقررة إقامته في الفترة بين 13 وحتى 22 نوفمبر الجاري.

واستعرض الإعلان الرسمي، حالة من الغموض والتوتر، كاشفاً عن بطلات الفيلم وهن يواجهن الكثير في باقة من المشاعر والحالات المتخبطة.

تدور أحداث فيلم «بركة العروس» حول مواجهة «سلمى» لماضٍ مرير، يعود فجأة مع ابنتِها المطلّقة حديثًا، ليفرض على أم وابنتها إعادة اكتشاف الصلة التي تربطهما ببعض.

أبطال فيلم «بركة العروس»

يقوم ببطولة الفيلم كارول عبود وأمية ملاعب، بالاشتراك مع الممثلين ربيع الزهر، انطوانيت نوفيلي، فادية التنير، فادي صقر، نسرين خضر، ودانا ضيا، كتابة وإخراج باسم بريش، كما شارك غسان سلهب في كتابة الفيلم، نديم صوما كمدير تصوير، ورنا صباغة كمنتيرة.

مواعيد عرض فيلم بركة العروس للمخرج باسم بريش

ويعرض الفيلم يوم السبت 19 نوفمبر، الساعة 21:45، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتبدأ السجادة الحمراء في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويعاد الأحد 20 نوفمبر، الساعة 12:30، في سينما الزمالك قاعة 2.

السيرة الذاتية للمخرج باسم بريش

باسم بريش كاتب سيناريو ومخرج لبناني حائز على جائزة إيمي، ومنذ عام 2007، أخرج بريش ثلاثة أفلام قصيرة: «علعتبة» 2007، الذي عُرض لأول مرة في أسبوع النقّاد في مهرجان كان، و«زيو» 2013، و«سايبة» 2014.

وكتب «بريش» عددًا متنوعًا من المسلسلات والأفلام، منها: «شنكبوت» 2009، «فساتين» 2012، «أول الغيث» 2015، «بدون قيد» 2018، «أليفيا» 2019، «vertu» في عام 2020، و«باب الجحيم» 2021.