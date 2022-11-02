مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بمئوية المخرج الإيطالي الراحل بيير باولو

قال أندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنّهم يحتفلون خلال العام الجاري بمئوية المخرج الإيطالي الكبير بيير باولو بازوليني، وستعرض مجموعة من الأفلام المرممة له بجانب معرض خاص.

علامة في تاريخ السينما العالمية

وأعرب أندرو محسن، في مقطع فيديو، نُشر على قناة المهرجان عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، عن سعادته بتكريم بازوليني، مؤكدًا أن الاحتفاء باسم مخرج من المخرجين الذين تركوا علامة في تاريخ السينما العالمية ليس أمرا جديدا على مهرجان القاهرة، إذ جرى الاحتفال بمئوية المخرج فيلليني، قائلًا: «سيكون هناك جمهور كبير في انتظار هذا البرنامج والذي يتضمن فيلم Medea وهو أحد الأفلام المهمة لبازوليني».

وأضاف: «خلال الإعداد للدورة 44 من المهرجان علمنا بوفاة المخرج الكبير جان لوك جودار والذي يُعد من أهم المخرجين الذين أثروا في السينما العالمية»، موضحًا أن خبر وفاته كان صادمًا لعشاق السينما لذا كان من الصعب ألا يتم الاحتفاء به من خلال إعداد برنامج يُعرض خلاله مجموعة من الأفلام المرممة بالمهرجان.

الاهتمام بفكرة الكلاسيكيات

وأكد أندرو محسن، أنه خلال الدورات المختلفة لمهرجان القاهرة دائمًا يكون هناك اهتمام بفكرة الكلاسيكيات وعرض نسخ مرممة من أفلام مختلفة سواء أفلام مصرية أو للمكرمين أو لبعض الأسماء المهمة التي يمر تاريخ مميز على رحيلهم، مضيفًا أن ذلك الأمر يجرى بحثه كل عام خلال الإعداد للدورة الجديدة للمهرجان حيث يكون هناك احتفاء بذكرى مميزة لأحد صناع السينما إن تزامن ذلك مع تاريخ الدورة.

وأشار إلى أن التقليد الذي يجرى بشكل مستمر في المهرجان عرض أفلام كلاسيكية، مضيفًا أن في الدورة الحالية سيتم ترميم أفلام مصرية لتُعرض للجمهور، قائلًا: «نتمنى أن يستمر ذلك خلال الدورات المقبلة لأن السينما المصرية تستحق احتفاء خاص، وأن يُرمم الكثير من أفلامها وتعرض للجمهور بنسخ جيدة خاصة بعض الأفلام التي لم تأخذ حقها للعرض لشريحة كبيرة من الجمهور الحالي».