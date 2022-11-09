«شباب كفر الشيخ» تختتم الدورة التدريبية لتنمية المهارات والقيادة

تختتم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية لتنمية مهارات الشباب لإعداد القيادات وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني، بمشاركة 40 شابا وفتاة في المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مهارات القيادة

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في كفر الشيخ، أن أهداف البرنامج التدريبي الذي ينفذ على مدار يومى 8 و9 نوفمبر، تتلخص في إكساب الشباب المهارات القيادية والحياتية مثل مهارة القيادة، وفن كتابة السيرة الذاتية، فنون الاتيكيت فى المقابلات الشخصية لاجتيازها بنجاح، ما يؤهلهم لسوق العمل.

دعم قدرات الشباب

وأشار محروس، إلى أن سوق العمل يشهد منافسة شرسة، وتعمل وزارة الشباب والرياضة، على دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بالدورات التدريبية المتخصصة، التي تمنحهم استيعاب التغيرات في سوق العمل، ويصبح لديهم القدر اللازم من المرونة للتعامل مع التطور المستمر به، والسعي نحو التميز لاقتناص الفرصة المناسبة، قدم اليوم، جلسات الدورة التدريبية لتنمية مهارات الشباب لإعداد القيادات وتأهيلهم لسوق العمل بشباب كفر الشيخ، المدرب أحمد الرومي المدرب بوزارة الشباب، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

وأهاب مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة بمحافظة كفر الشيخ، لتكريم المتدربين في ختام اليوم الأخير من التدريب، الذي يتم بإشراف تنفيذى لمحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وتنفيذ فريق العمل بالإدارة.