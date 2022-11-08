وزارة الشباب والرياضة تعلن توفير فرص عمل جديدة.. الراتب 3500 جنيه

تحرص وزارة الشباب والرياضة بشكل يومي على الإعلان عن فرص عمل مختلفة في عدد من الشركات، تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأعلت الإدارة، توفير فرص عمل جديدة في شركة لبيع السلع الكهربائية.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل فرص العمل، وفقًا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل وظائف من وزارة الشباب والرياضة

وجاءت تفاصيل الوظائف في شركة كبرى بمجال تصنيع وتسويق السلع الكهربائية، كما يلي:

1. موظف Promoter

المهام: مسؤول عن عرض وبيع المنتجات للعملاء في الفروع

أماكن العمل: الغردقة – العين السخنة

شروط التقديم على الوظائف

يشترط الحصول على مؤهل عال مناسب

أن يكون الحد الأقصى للسن 30 سنة.

أن يمتلك المتقدم للحصول على الوظائف خبرة من سنة إلى 3 سنوات.

المميزات والحقوق

يحصل الموظف على راتب 3500 جنيه، بالإضافة إلى حوافز.

عدد ساعات العمل 9 ساعات + ساعة استراحة

يوم راحة أسبوعيًا

يحصل الموظف على أرباح سنوية.

بدل وجبة.

تأمين طبي، بالإضافة إلى تأمين اجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها الشباب الرياضة

وعلى الراغبين في التقديم على الوظيفة يرجى ملء تلك الاستمارة من خلال الدخول على منصة توظيف مصر، أو من خلال الضغط هنا.