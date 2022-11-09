«حق الوطن» مبادرة بمديرية أوقاف أسيوط للتوعية بأهمية الحفاظ على مصر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، فعاليات الندوة التي أقامتها مديرية الأوقاف، بعنوان «حق الوطن»، التي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط، وفي إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف بجميع محافظات الجمهورية، ابتداءً من 28 أكتوبر الماضي، لمدة شهر.

وتهدف إلى التعريف بحق الوطن، وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء له، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تنمية الوعي لدى المواطنين، وتقوية حب الوطن، وغرس روح الوطنية، والعمل من أجل رفعة مصرنا الغالية.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بأسيوط، والقس عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية والدكتورة مروة كداوني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

السلام الوطني

بدأت الفعالية بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ جمعة سالم، ثم كلمات الحضور والترحيب، وتم إرسال برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، وشكر وتقدير على جهوده العظيمة من أجل مصر، وإنجازاته التي طالت جيمع المجلات في كل شبر على أرض الوطن.

مبادرة وطنية

ووجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على كل ما يبذله وكل ما يقوم به من أعمال لخدمة الوطن وبلدنا الحبية مصر كما وجه شكر لوزير الأوقاف على هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى الاصطفاف الوطني ووحدة وتماسك النسيج المصري مثمنًا الدور البارز للأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وما تشهده الساحة الدعوية من أداء متميز.

التوعية بحق الوطن

وأكد المحافظ، أهمية التوعية بحق الوطن والحفاظ عليه وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء له لافتا إلى أن حق الوطن يتطلب الاجتهاد من جميع فئات الشعب كل في موقعه وحق الوطن أيضا يتطلب جهد كبير لنشر الوعي والتنوير معربًا عن ثقته التامة في وعي المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم المثل والقدوة في أصعب الظروف التي مرت بها مصر.

وقال الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن مبادرة حق الوطن التي أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تهدف إلى الوعي بأهمية الحفاظ على الوطن، والعمل على استعادة قيمنا الجميلة وأخلاقنا الأصيلة، فضلا عن بيان أهمية العمل والانتاج، وترسيخ أسس التكافل والإسهام العملي فيه، ونظمت المديرية نحو 100 ندوة عن حق الوطن بالمساجد، كما تم تدريب نحو 6 آلاف إمام خطيب بالمحافظة، للحديث عن حق الوطن في خطب الجمعة بجميع المساجد، ونستهدف أن تصل عدد هذه الندوات إلى 2000 ندوة لترسيخ قيمة الوطن في نفوس أبنائه.

وقال القس عاموس في كلمته نيابة عن الأنبا يوأنس، والكنيسة الارثوذكسية أن مصر ذكرت في الإنجيل، ما يقرب من 700 مرة، منوهًا بأن الوطنية ليست ادعاء بل هي انتماء وأن الوطن هو بيتنا الكبير نبنيه بالجهد والعرق، والعمل الجاد وعلينا كرجال دين، دور مهم لتوعية المواطنين، وحمايتهم من الجهل والأرهاب وتوعية وتنوير شعوبنا.