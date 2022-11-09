عاجل.. وقفة تضامنية مع النائب عمرو درويش أمام المنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ

نظم عشرات النشطاء من مصر والعالم، وقفة تضامنية اليوم، أمام المنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ، تضامنا مع النائب عمرو درويش، الذي تعرض لـ «قمع رأي» أمس، خلال مؤتمر نظمته أسرة علاء عبدالفتاح.

وشهدت الوقفة رفع لافتات تحمل شعار «ندعم عمرو درويش»، وصورا لما تعرض له أمس، من قمع للرأي، خلال المؤتمر.

واختتمت الوقفة برفع تدوينات تحريضية سبق ونشرها علاء عبدالفتاح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحرض فيها على قتل ضباط الشرطة وإراقة الدماء.