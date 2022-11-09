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عاجل.. وقفة تضامنية مع النائب عمرو درويش أمام المنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ

كتب:

رضوى هاشم
04:20 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
عمرو درويش

عمرو درويش

نظم عشرات النشطاء من مصر والعالم، وقفة تضامنية اليوم، أمام المنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ، تضامنا مع النائب عمرو درويش، الذي تعرض لـ «قمع رأي» أمس، خلال مؤتمر نظمته أسرة علاء عبدالفتاح.

وشهدت الوقفة رفع لافتات تحمل شعار «ندعم عمرو درويش»، وصورا لما تعرض له أمس، من قمع للرأي، خلال المؤتمر.

واختتمت الوقفة برفع تدوينات تحريضية سبق ونشرها علاء عبدالفتاح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحرض فيها على قتل ضباط الشرطة وإراقة الدماء.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.