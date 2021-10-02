عمرو دوريش: «النواب» سيناقش أزمات الصيادلة والمعلمين ولدينا قوانين جاهزة

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بعد عقد الجلسة الافتتاحية التي سيعقدها مجلس النواب، غدا الأحد، ستعقد جلسة إجرائية ويتوجه أعضاء المجلس للجان المختصة من أجل عقد عملية الاقتراع، واختيار رئيس ووكيلين وأميني السر، بكل لجنة من اللجان المعنية.

درويش: «32 نائبا ونائبة في مناصب الوكلاء وأمناء السر بدور الانعقاد الأول»

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت: «كان فيه 32 نائبا ونائبة موجودين على مستوى الوكلاء أو أمناء السر، خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب».

درويش: «المجلس سيبدأ دور الانعقاد الثاني بقوة»

وأوضح أن المجلس سيناقش عددا من المشروعات الخاصة بقوانين وتعديلات على بعض القوانين الأخرى: «ده بيدي انطباع أن المجلس كما بدأ بقوة في دور الانعقاد الأول سينطلق بنفس القوة في دور الانعقاد الثاني، وجهزنا أجندة تشريعية قوية سنخوض بها دور الانعقاد المقبل، الذي سيليق بالمجلس والشعب المصري».

وأكد أن هناك تشريعات ستقدم من قبل الحكومة لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، وحتى تستطيع الدولة إنجاز تلك المشروعات المهمة، كما سيجري الحديث بخصوص قانون رقم 148 الخاصة بالتأمينات والتشريعات، وقياس الأثر المترتب على قانون مخلفات البناء ومناقشة أزمة الصيادلة والمعلمين: «هناك العديد من الموضوعات الجاهزة سيجري طرحها من قبل أعضاء التنسيقية، وسنكون معبرين عن الشعب المصري».

وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية بمعاقبة المتعدين على أراضي الدولة سيدفع أعضاء المجلس إلى وضع قانون ملزم لمثل هؤلاء وضمان تطبيقه مستقبلا: «هي مسألة في غاية الأهمية، والقيادة تعمل على تطبيق ذلك القانون، خاصة أن هناك مليارات المكعبات من المياه تهدر بسبب البناء المخالف على أراضي الدولة».