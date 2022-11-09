عمرو درويش: ما حدث في مؤتمر أسرة علاء عبدالفتاح تدليس.. وحرية الرأي مكفولة في مصر

تحدث النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عما حدث في المؤتمر الذي عقدته أسرة السجين علاء عبدالفتاح، مؤكدًا: «ما حدث تدليس، السؤال الذي طرحته على شقيقة علاء عبدالفتاح كان شخصيا، وادعت أننا مبعوثين من السلطة المصرية، وهذا لم يكن حقيقيا».

وأضاف أن شقيقة علاء عبدالفتاح تحاول تدويل القضية حتى تزعم أن السلطة هي من تقوم بمثل هذه الأعمال، مشددًا على أن حرية الرأي مكفولة في مصر، وما حدث بالأمس في مؤتمر علاء عبدالفتاح تعدي مباشر وصريح على الحقوق والحريات التي تتحدث عنها الأمم المتحدثة: «هذا أكبر دليل على عدم الحيادية».

وتابع: «منظمو المؤتمر الصحفي كان لديهم ترصد، كانوا يريدون أن يتحدث تيار واحد، ولم يكونوا يريدون سماع الرأي المختلف، تحدثت بكل هدوء»، مشددًا على أن حرية الرأي مكفولة في ميثاق الأمم المتحدة، لكن ما حدث من ممثلي الأمم المتحدة بالأمس أكبر دليل على أنه لا احترام للمواثيق الدولية، وتعارض شديد جدا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.