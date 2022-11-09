نشرة التنسيقية.. ربط التعليم باحتياجات العمل تتصدر جولات الحوار الوطني

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل وندوات ولقاءات مع أهالي المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، لسماع الآراء والمقترحات ومناقشة التحديات، المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وترصد «الوطن» آخر جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال تواجد أعضائها في مختلف المحافظات.

جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطني في مطروح

ونظمت التنسيقية، جلسة نقاشية بمحافظة مطروح، حول الحوار الوطني، وأهم القضايا المطروحة على مائدته، وتناولت الجلسة عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم، وكذلك تطرقت الجلسة لأهمية الدور الرقابي للدولة وأهميته في ضبط الأسعار، علاوة على أهمية الانتهاء من قانون المحليات.

وأكّد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّه من الضرورة استمرار حالة الحوار، إذ أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كل القطاعات، فضلًا عن إعلانها إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيجري طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.

لقاء قيادات حزب «إرادة جيل»

استقبل حزب «إرادة جيل»، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتناول اللقاء، أهم الملفات المطروحة من حزب إرادة جيل في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرّها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

لقاء قيادات حزب الحركة الوطنية لمناقشة قضايا الحوار الوطني

كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءا مع حزب الحركة الوطنية المصرية، بمقر الحزب، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كل تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الحركة الوطنية المصرية في الحوار الوطني، في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرّها مجلس أمناء الحوار الوطني بالمحاور الرئيسية الثلاثة، داعيًا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

جلسة نقاشية في دار الأوبرا المصرية

عقد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول «دور المجتمع في الحوار الوطني»، وذلك على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

وشارك في اللقاء المفكر الكبير الدكتور وسيم السيسي والذي ألقى محاضرة عن الحوار الوطني ودوره في تطور مصر.

وتناول اللقاء تعظيم دور الدولة في مكافحة المخدرات، حيث أكد الشباب من الحضور، خلال مشاركتهم بالجلسة، محورية قضية التعليم وضرورة ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل الفعلية وتعظيم دور الدولة في مكافحة المخدرات مطالبين بالارتقاء بالمنظومة الصحية للطلاب.