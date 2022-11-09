«التنسيقية» تشارك في مؤتمر الحوار بين «الشيوعي الصيني» والأحزاب العربية

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الدورة الثالثة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر الجاري، الذي يتطلع إلى مزيد من التعاون بين دولة الصين والشعوب العربية.

60 حزبا تمثل القوى السياسية

مثّل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية، وسط مشاركة أكثر من 60 حزبا سياسيا يمثلون القوى السياسية وأحزاب أغلب الدول العربية.

ودعا «حبش» قادة العالم للاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجهها لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى دور مصر في مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم واستمرارها في مواجهته.

استضافة مصر لقمة المناخ

أشار عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى استضافة مصر لقمة المناخ، لمناقشة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.