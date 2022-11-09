إلهام وجدي: سعيدة بردود الفعل على شخصية الدكتورة ليلى في «إيجار قديم»
كتب:
أبانوب رجائي
05:36 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
إلهام وجدي
تخوض الفنانة الشابة إلهام وجدي، أولى أعمالها الدرامية بمسلسل إيجار قديم، وتقدم خلال الأحداث شخصية «دكتورة ليلي»، وقد لاقت الشخصية إعجاب الجمهور، والذي أشاد بها منذ أول ظهورها بالحلقات الأولى للمسلسل.
تفاصيل أول تجارب إلهام وجدي الدرامية
وتحدثت إلهام وجدي في بيان، بشأن أولى تجاربها الدرامية، قائلة: «لم أتخوف من أول تجربة درامية أشارك بها، وشعرت بحماس شديد لخوضها، وذلك من خلال مسلسل إيجار قديم، وما تمنيته أن يتقبل الجمهور شخصية الدكتورة ليلى التي أقدمها خلال العمل، وما يهمني هو رأي الجمهور؛ ولذلك عملت جاهدة على تقديم الشخصية بطريقة تجذب لها المشاهدين».
وأضافت «إلهام»، أنها كانت مرشحة للعمل من المنتج كريم أبوذكري، ولكن لم يحدث نصيب في العمل السابق، موضحة أنه هو الذي رشحها لتقديم شخصية ليلى في مسلسل إيجار قديم، موضحة: «تجمعني بكريم صداقة قديمة وكان هناك فرص سابقة للتعاون ولكنها لم تكتمل، وبعد نجاح فيلمي توك توك وتحقيقه جوائز عالمية وحصولي على جائزة أفضل ممثلة في 7 مهرجانات مختلفة، أتيحت الفرصة للتعاون مع المنتج كريم أبوذكري».
وكشفت إلهام وجدي عن أن شخصيتها الحقيقية تختلف تماما عن شخصية دكتورة ليلي التي تقدمها في أحداث مسلسل إيجار قديم، وأكدت أن هناك فروقا كبيرة بين الشخصيتين: «ليلى بتحب المذاكرة جدا وأنا بكرهها، وهي دكتورة وأنا خريجة فنون جميلة، وعلاقاتها مقتصرة على جيرانها في العمارة وعملها، وأنا أحب الحياة والأصدقاء والسفر والحركة، والتشابه الوحيد بيننا هو طيبة القلب».
إلهام وجدي: سعيدة بتعليقات الناس على الشخصية
وعن ردود الأفعال التي تلقتها إلهام وجدي عن شخصية «ليلى» في مسلسل «إيجار قديم»، قالت: «الحمدلله ردود الأفعال إيجابية جدا، وسعيدة جدا بها»، وكشفت أن أهم التعليقات التي وصلتها من الجمهور هو أنها تلقائية ولا تتصنع الشخصية، ولكنها قريبة من القلب ووجهها بشوش، مضيفة أن أكثر ما يسعدها هو جمهور الشارع الذي تلتقيه صدفة، ويقول لها أنه معجب بأدائها للشخصية، ويناديها بـ«دكتورة ليلى».
يذكر أن مسلسل «إيجار قديم» بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، حنان سليمان، بسمة داوود، ولأول مرة في الدراما إلهام وجدي، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا على شاشة قنوات ON من السبت إلى الأربعاء، ويعاد عرضه على ON drama من الأحد إلى الخميس، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it، وقد تصدر مسلسل «إيجار قديم» قائمة الأكثر مشاهدة للأسبوع الثاني على التوالي على منصة watch it.