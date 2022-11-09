إلهام وجدي: ‏سعيدة بردود الفعل على شخصية الدكتورة ليلى في «إيجار قديم»

تخوض الفنانة الشابة إلهام وجدي، أولى أعمالها الدرامية بمسلسل إيجار ‏قديم، وتقدم خلال الأحداث شخصية «دكتورة ليلي»، وقد لاقت الشخصية ‏إعجاب الجمهور، والذي أشاد بها منذ أول ظهورها بالحلقات الأولى ‏للمسلسل.‏

تفاصيل أول تجارب إلهام وجدي الدرامية

وتحدثت إلهام وجدي في بيان، بشأن أولى تجاربها ‏الدرامية، قائلة: «لم أتخوف من أول تجربة درامية أشارك بها، ‏وشعرت بحماس شديد لخوضها، وذلك من خلال مسلسل ‏‏إيجار قديم، وما تمنيته أن يتقبل الجمهور شخصية الدكتورة ليلى التي أقدمها خلال العمل، وما يهمني هو رأي الجمهور؛ ‏ولذلك عملت جاهدة على تقديم الشخصية بطريقة تجذب لها المشاهدين».‏

وأضافت «إلهام»، أنها كانت مرشحة للعمل من المنتج كريم أبوذكري، ‏ولكن لم يحدث نصيب في العمل السابق، موضحة أنه هو الذي رشحها ‏لتقديم شخصية ليلى في مسلسل إيجار قديم، موضحة: «تجمعني بكريم ‏صداقة قديمة وكان هناك فرص سابقة للتعاون ولكنها لم تكتمل، وبعد ‏نجاح فيلمي توك توك وتحقيقه جوائز عالمية وحصولي على جائزة ‏أفضل ممثلة في 7 مهرجانات مختلفة، أتيحت الفرصة للتعاون مع المنتج ‏كريم أبوذكري».‏

وكشفت إلهام وجدي عن أن شخصيتها الحقيقية تختلف تماما عن شخصية دكتورة ليلي التي تقدمها في أحداث مسلسل إيجار قديم، وأكدت أن ‏هناك فروقا كبيرة بين الشخصيتين: «ليلى بتحب المذاكرة جدا ‏وأنا بكرهها، وهي دكتورة وأنا خريجة فنون جميلة، و‏علاقاتها مقتصرة على جيرانها في العمارة وعملها، وأنا أحب الحياة ‏والأصدقاء والسفر والحركة، والتشابه الوحيد بيننا هو طيبة القلب».

إلهام وجدي: سعيدة بتعليقات الناس على الشخصية

‏وعن ردود الأفعال التي تلقتها إلهام وجدي عن شخصية «ليلى» في ‏مسلسل «إيجار قديم»، قالت: «الحمدلله ردود الأفعال إيجابية جدا، وسعيدة ‏جدا بها»، وكشفت أن أهم التعليقات التي وصلتها من الجمهور هو أنها ‏تلقائية ولا تتصنع الشخصية، ولكنها قريبة من القلب ووجهها بشوش، ‏مضيفة أن أكثر ما يسعدها هو جمهور الشارع الذي تلتقيه صدفة، ويقول ‏لها أنه معجب بأدائها للشخصية، ويناديها بـ«دكتورة ليلى».‏

يذكر أن مسلسل «إيجار قديم» بطولة شريف منير، محمد ‏الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم ‏سمير، حنان سليمان، بسمة داوود، ولأول مرة في الدراما إلهام وجدي، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم ‏أبو ذكري بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا على ‏شاشة قنوات ‏ON‏ من السبت إلى الأربعاء، ويعاد عرضه على ‏ON ‎drama‏ من الأحد إلى الخميس، كما يعرض بالتزامن على منصة ‏watch it، وقد تصدر مسلسل «إيجار قديم» قائمة الأكثر مشاهدة ‏للأسبوع الثاني على التوالي على منصة ‏watch it‏.