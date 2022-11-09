رئيس التحرير

أحمد الخطيب

ميمي جمال عن نجاح مسلسل «إيجار قديم»: بفرح لما الناس تقولي مبروك

كتب:

هبة أمين
01:04 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
الفنانة القديرة ميمي جمال

الفنانة القديرة ميمي جمال

عبّرت الفنانة القديرة ميمي جمال، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل إيجار قديم، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة on، وتلقيها التهاني والمباركة للمشاركة في مثل هذا العمل الاجتماعي، الذي يناقش قضية الإيجار القديم والأزمة التي يعيشها كل من المالك والمستأجر، والعلاقات الأسرية واختلاف الأجيال.

يتصدر محركات البحث

مسلسل إيجار قديم، الذي تصدر قائمة محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي منذ انطلاق عرضه في الأيام الماضية، بطولة شريف منير، صلاح عبدالله، محمد الشرنوبي، فيدرا، حازم سمير، هشام إسماعيل، إلهام وجدي، علاء زينهم، رحمة حسن، حنان سليمان، تأليف عمرو الدالي، إنتاج كريم أبو ذكري، إخراج طارق رفعت.

ميمي جمال: المسلسل يستاهل النجاح

وقالت الفنانة ميمي جمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تشعر بالسعادة بسبب ردود الأفعال الجيدة على المسلسل، موضكدة: «بفرح أوي لمّا حد يقولي مبروك، لأن العمل يستاهل فعلًا، وسعيدة جدًا بالمشاركة مع فريق مميز، بداية من الإنتاج، خصوصًا أن المنتج كريم أبو ذكري يقدم كل التسهيلات ويوفر كل ما يحتاجه الممثل وصناع المسلسل».

وأضافت الفنانة: «كذلك المخرج جيد جدًا، وتحب تشتغل معه كثيرًا، لأنه يمنحك حرية الحركة والكلام والاحساس، بخلاف مديرال تصوير والكاست كله حلو، والمؤلف أنا اشتغلت معه قبل ذلك، وهو بني آدم خفيف الظل ويمزج في كتابته بين الدواء المخلوط بالسكر، وبالتالي يقدم مشكلات تهم المجتمع، وفي نفس الوقت في إطار كوميدي». 

اقرأ المزيد:

مسلسل إيجار قديم يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it

إشادات من الجمهور بأولى حلقات مسلسل «إيجار قديم»: فكرة جميلة

بدء عرض مسلسل «إيجار قديم» على قناة ON اليوم.. دراما اجتماعية

ميمي جمال تواصل تصوير مسلسلي «الونش» و«إيجار قديم»

ميمي جمال: ماري منيب أول ما شافتني قالت البنت دي مش عاجباني لازم تمشي

ميمي جمال: سمير غانم كان شخصية جميلة

ميمي جمال: «كتبت كل أموالي لبناتي.. أنا ربيت كويس ومش خايفة»
بقلم هبة أمين