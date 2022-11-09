ميمي جمال عن نجاح مسلسل «إيجار قديم»: بفرح لما الناس تقولي مبروك

عبّرت الفنانة القديرة ميمي جمال، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل إيجار قديم، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة on، وتلقيها التهاني والمباركة للمشاركة في مثل هذا العمل الاجتماعي، الذي يناقش قضية الإيجار القديم والأزمة التي يعيشها كل من المالك والمستأجر، والعلاقات الأسرية واختلاف الأجيال.

يتصدر محركات البحث

مسلسل إيجار قديم، الذي تصدر قائمة محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي منذ انطلاق عرضه في الأيام الماضية، بطولة شريف منير، صلاح عبدالله، محمد الشرنوبي، فيدرا، حازم سمير، هشام إسماعيل، إلهام وجدي، علاء زينهم، رحمة حسن، حنان سليمان، تأليف عمرو الدالي، إنتاج كريم أبو ذكري، إخراج طارق رفعت.

ميمي جمال: المسلسل يستاهل النجاح

وقالت الفنانة ميمي جمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تشعر بالسعادة بسبب ردود الأفعال الجيدة على المسلسل، موضكدة: «بفرح أوي لمّا حد يقولي مبروك، لأن العمل يستاهل فعلًا، وسعيدة جدًا بالمشاركة مع فريق مميز، بداية من الإنتاج، خصوصًا أن المنتج كريم أبو ذكري يقدم كل التسهيلات ويوفر كل ما يحتاجه الممثل وصناع المسلسل».

وأضافت الفنانة: «كذلك المخرج جيد جدًا، وتحب تشتغل معه كثيرًا، لأنه يمنحك حرية الحركة والكلام والاحساس، بخلاف مديرال تصوير والكاست كله حلو، والمؤلف أنا اشتغلت معه قبل ذلك، وهو بني آدم خفيف الظل ويمزج في كتابته بين الدواء المخلوط بالسكر، وبالتالي يقدم مشكلات تهم المجتمع، وفي نفس الوقت في إطار كوميدي».